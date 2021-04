Afrika Cup gaat op 9 januari 2022 van start in Kameroen

De Afrika Cup zal van 9 januari tot 6 februari 2022 plaatsvinden in Kameroen. Dat liet de Afrikaanse voetbalbond (CAF) donderdag weten. De loting om 24 teams in zes groepen onder te brengen, is dan weer op 25 juni 2021 voorzien. Normaal gezien zou het toernooi dit jaar plaatsvinden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Ondertussen zijn alle tickets uitgedeeld, op eentje na. Sierra Leone en Benin maken in een onderling duel in juni uit wie met het laatste ticket aan de haal gaat. Normaal gezien zouden ze afgelopen dinsdag tegen elkaar gespeeld hebben, ware het niet dat onenigheid over positieve coronatests aan Beninese zijde hier een stokje voor stak.

Volgende 23 ploegen hebben zich reeds gekwalificeerd: Algerije, Burkina Faso, Kameroen, Kaapverdië, Comoren, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Ivoorkust, Malawi, Mali, Mauritanië, Marokko, Nigeria, Senegal, Soedan, Tunesië en Zimbabwe.

Gambia wist zich enigszins verrassend te kwalificeren onder leiding van de Belgische coach Tom Saintfiet. Dat leverde hem overigens een contractverlenging van vijf jaar op.

