Vlaamse fotografe Heleen Peeters (32) brengt verval van paardenvleesindustrie in beeld: “We zien paarden niet meer als een worst of biefstuk, wel als een vriend”

“Het is alsof je je eigen kind opeet.” Geen kannibaal aan het woord, wel een Amerikaan die het barbaars vindt om paardenvlees te eten. In Italië is het andersom: daar staat zelfs veulen op het menu. En in België? We lusten het graag, maar eten het toch liever niet. De Vlaamse fotografe Heleen Peeters (32), dochter van een paardenvleesverwerker, zocht uit hoe dat komt en trok de wereld rond om te kijken welke rol het paard er heeft. Haar beelden zijn nu te zien op een tentoonstelling in het MAS.