Ajax moet Daley Blind rest van het seizoen missen: “Ik hoop dat ik deze zomer alsnog het EK kan halen”

Daley Blind verwacht dat hij dit seizoen niet meer in actie komt voor Ajax. De 31-jarige verdediger heeft dinsdag tijdens de WK-kwalificatiematch van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (0-7 winst) de voorste enkelband van zijn linkerenkel gescheurd en moet geopereerd worden. Blind hoopt dat hij nog wel met het Nederlands elftal aan het EK kan deelnemen.

“Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er gelukkig geen schade aan de knie is, maar dat de voorste enkelband van mijn linkerenkel gescheurd is”, laat Blind via Ajax weten. “Ik neem aan dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is. Ik zal volgende week een operatie ondergaan. Als alles goed gaat tijdens de revalidatie, hoop ik dat ik deze zomer alsnog het EK kan halen. “

“Natuurlijk ben ik vreselijk teleurgesteld. Je speelt voetbal om trofeeën te winnen en die trofeeën zullen de komende maanden gewonnen worden. Natuurlijk wilde ik erbij zijn. Het is tot dusver een prachtig seizoen geweest bij Ajax. Dat eindigt nu heel abrupt voor mij.”

Blind stond de voorbije week in de basis tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Turkije (4-2 verlies), Letland (2-0 winst) en Gibraltar. In die laatste match werd hij na 54 minuten gewisseld.

Vor Ajax speelde Blind dit seizoen 34 matchen. De Amsterdammers zijn nog actief in de kwartfinales van de Europa League (tegen Roma) en staan comfortabel aan de leiding in de Eredivisie. Ajax speelt ook nog de bekerfinale tegen Vitesse.