Wij keerden terug naar het atelier van Yvette Lauwaert, dat dertig jaar geleden nog leeg was: “Toen de fameuze Zes van Antwerpen kwamen piepen, was ik al lang bezig”

Lang voor de Zes van Antwerpen, was er die ene uit Gent. Yvette Lauwaert (82) was een pionier van de Belgische mode. Eigenzinnige ontwerpster, couturier en kunstenares, en dat is ze vandaag nog steeds. Haar lege atelier van toen is nu een bonte snuisterkamer die een heel leven herbergt. Althans: dat deel dat ze heeft bijgehouden. “Ik ben soms jaloers op muzikanten. Zij spelen iets, en dan is het weg. Ik kan de dingen moeilijk loslaten.”