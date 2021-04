Adrien Trebel is bij Anderlecht alleen nog een rebel op het veld: “Tussen mij en Kompany zijn nul problemen. Zéro”

Spreek niet over geld. Spreek niet over Bayat. Adrien Trebel (30) staat na een knieoperatie weer in de basis bij Anderlecht en kan RSCA nog naar Play-off 1 gidsen. Daarom wou de Fransman – in samenspraak met de club – nog eens een interview geven, als het maar niet over zijn dikke contract of zijn bevriende makelaar ging. Toch dit: “Als Anderlecht me vraagt te vertrekken voor de financiële balans, vertrek ik.”