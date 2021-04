Na uitspraak rechter: moet ik mij straks nog aan de regels houden en kunnen cafés weer open?

Nog 29 keer slapen en de coronamaatregelen zijn onwettig. Door een uitspraak van een Brusselse kortgedingrechter tikt de klok voor de regering: de maatregelen hebben geen wettelijke rechtsgrond. Tegen 1 mei moet dat opgelost raken, maar dat is krap. Kunnen we daarna weer op café, zelfs als het virus volop woedt? En mogen we weer bij iedereen op bezoek?