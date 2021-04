77-jarige man probeert luidruchtige jongeren aan te rijden: “Hij stelt graag onrecht aan de kaak”

De feiten vonden plaats in de Langerei in Brugge. Foto: mvn

Brugge - Een zeventiger uit Brugge riskeert een jaar cel voor poging tot doodslag, verboden wapendracht, bedreigingen en weerspannigheid nadat hij geprobeerd had een groepje luidruchtige jongelui aan te rijden met zijn wagen. “Hij stelt graag onrecht aan de kaak.”

Nadat een vrachtwagen in maart 2018 de gevel van de woning van C.V. (77) in de Langerei in Brugge raakte, plaatste de politie er verkeersschragen om passanten te beschermen tegen vallende brokstukken. Maar de hekken werden om de haverklap verplaatst door jongelui, wat C.V. op de heupen werkte. Toen enkele luidruchtige jongeren begin juli 2018 de schragen alweer verplaatsten, kookte zijn potje over.

Hij sprong in zijn wagen en begon de jongelui te fotograferen. “Een getuige zag hoe hij op het groepje probeerde in te rijden”, verduidelijkte de procureur. “Een meisje kon net op tijd worden weggetrokken door haar vriend.”

Pepermolen/honkbalknuppel

De politie kwam ter plaatse en arresteerde de man, die daarbij bedreigingen geuit zou hebben. “In zijn wagen lag bovendien een pepermolen in de vorm van een honkbalknuppel”, vervolgde de procureur.

V. stond ook terecht voor feiten van weerspannigheid in augustus 2017. Toen hij op een avond nog enkele zaken in zijn buitengezette vuilniszak wou steken, zag iemand hem aan voor een sluikstorter en kwam de politie ter plaatse. C.V. weigerde zijn identiteitskaart af te geven en verschanste zich in zijn auto.

De politie haalde hem eruit en sloot hem een paar uur op in de politiecel.

Advocate Nadia Lorenzetti drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt is van Nederlandse afkomst en heeft een soort aangeboren mondigheid”, pleitte ze. “Hij kent goed zijn rechten en stelt graag onrecht aan de kaak. Hierdoor is hij niet altijd even graag gezien bij de politie. Hij heeft zeker niet geprobeerd die jongeren aan te rijden. Hij wou enkel foto’s nemen als bewijs. Zijn eerdere klachten bij de politie hadden namelijk niets uitgehaald.”

En de pepermolen? “Dat was helemaal geen wapen”, benadrukte Lorenzetti. Om die stelling kracht bij te zetten haalde C.V. zelfs een grote pepermolen uit zijn boekentas. “Dat is wel niet dezelfde als diegene waarvan foto’s steken in het dossier”, merkte de rechter op.

De uitspraak volgt op 6 mei.