Na inenting met Moderna of Pfizer nog amper kans op besmetting met corona: wat betekent dat voor de vaccinatiecampagne?

Wie ingeënt is met een coronavaccin van Pfizer/BioNTech en Moderna, heeft een fors verminderde kans om besmet te geraken met het coronavirus en dus ook om het verder te verspreiden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in de VS. De besmettingskans daalt na de tweede prik met liefst 90 procent. Wat betekent dit voor onze vaccinatiecampagne? En kunnen we daardoor misschien toch aan enkele versoepelingen denken?