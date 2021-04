Vlaamse werkloosheid op laagste peil sinds begin coronacrisis

Het aantal Vlaamse werklozen zit het op laagste peil sinds de start van de coronacrisis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V).

In maart waren er in Vlaanderen 183.207 werkzoekenden, of 1,6 procent minder dan in maart vorig jaar, toen de eerste coronagolf uitbrak. Ook ten opzichte van vorige maand is het een daling met 3,2 procent. Daardoor daalt de werkloosheid opnieuw onder de 6 procent, ook voor het eerst sinds het begin van de gezondheidscrisis. Vooral jongeren die van de schoolbanken komen vonden vorige maand werk.

Minister Crevits is tevreden met de evolutie, al herinnert ze eraan dat er nog veel mensen tijdelijk werkloos zijn en bedrijven steun krijgen van de overheid. De echte gevolgen van de crisis zullen pas later blijken. Wel is duidelijk dat sommige bedrijven het door de crisis net beter doen en dat de economie zich ondertussen ook heeft aangepast. “Er zijn nog steeds strenge maatregelen, maar de meeste bedrijven zijn aan de slag, net als de winkels waarvan een deel op afspraak werkt”.

Het aantal werkloze 60-plussers neemt wel met 7,8 procent toe en er blijven langdurige werklozen bijkomen. De stijging daalt wel een beetje, maar het gaat nog altijd om een toename van 22,9 procent.