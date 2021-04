Minister Verlinden verontwaardigd door chaos in Ter Kamerenbos: “Kaakslag voor al die mensen die hun best doen”

Brussel - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is verontwaardigd over de uit de hand gelopen samenkomst in het Ter Kamerenbos, en roept op om de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen.

“De uit de hand gelopen aprilgrap vandaag in het Ter Kamerenbos is een kaakslag voor al die mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren”, aldus Verlinden. “Ik voel mee met de mensen die door Covid-19 ziek werden, de families die een geliefde betreuren en de zorgverleners die opnieuw aan de limiet van de draagkracht van hun ziekenhuis zitten. Zolang het virus niet onder controle is, wordt iedereen geacht zich te houden aan de sanitaire maatregelen. Dat politiemensen gewond raakten bij het uitvoeren van hun opdracht is onaanvaardbaar.”

Verlinden roept dan ook op tot “meer burgerzin in het belang van de andere, en meer verantwoordelijkheidszin. Deze houding voorkomt dat deelnemers aan deze onbezonnen samenkomst straks zelf ziek worden. Ook zij hebben – indien nodig – recht op een bed. Burgerzin en verantwoordelijkheidszin voorkomt deze situatie.”

“Ik besef heel goed dat de Covid-crisis voor veel mensen en vooral jongeren nu wel erg lang duurt en dat het niet altijd evident is om de maatregelen goed na te leven. Zeker nu, wanneer het betere weer ons ook uitnodigt om buiten te komen en elkaar op te zoeken” geeft Verlinden aan. “Hoe consequenter we ons solidair houden aan de maatregelen, hoe sneller we samen de verspreiding van het virus kunnen stoppen. Dat is de manier om perspectief te krijgen op een nieuw normaal leven. In vergelijking met onze buurlanden doet België het goed. Laten we samen die voorsprong verder uitbouwen. Dan komt het echt goed.”

Tot slot vraagt Verlinden om omzichtig om te springen met oproepen op de sociale media zodat ongepaste en fake oproepen, zoals we vandaag meemaakten, niet meer uitmonden in oncontroleerbare massamanifestaties.