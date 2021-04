Minister Dermagne (PS) legt lekkers op tafel om verzuurde relaties te herstellen: is een loonakkoord nog haalbaar?

Wat lekkers voor de vakbonden én de werkgevers. Dat heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) op tafel gelegd om de compleet verzuurde relaties tussen de sociale partners weer te verbeteren en toch nog een loonakkoord uit de brand te slepen. Onder meer een forse verhoging van de minimumlonen moet de bonden over de streep trekken, maar of ze daar genoegen mee nemen, is maar de vraag.