Oudste beroep ter wereld wordt écht beroep: “Met tranen in de ogen, heb ik het de minister horen zeggen”

Geen enkele bevolkingsgroep in ons land heeft zo hard geleden onder de coronapandemie als de sekswerkers. Velen zijn nog altijd op financiële steun en zelfs op voedselhulp aangewezen. Want al wordt prostitutie gedoogd, voor de wet is het nog altijd strafbaar. En dus kunnen ze geen aanspraak maken op enige steunmaatregel, ook al kunnen ze al maanden geen klanten ontvangen. Maar daar komt verandering in. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VlLD) belooft van het oudste beroep ter wereld een écht beroep te maken, iets waar Payoke al meer dan 30 jaar voor ijvert.