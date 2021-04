WHO: “Vaccinatie in Europa gaat onaanvaardbaar traag”

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 in Europa verloopt "onaanvaardbaar" traag. "Het trage tempo van de vaccinatie verlengt de pandemie", hekelt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag in een communiqué.

Volgens de WHO wordt Europa geconfronteerd met de "meest verontrustende" epidemiologische situatie "in maanden". Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de voorbije 5 weken sterk toegenomen.

"De vaccins zijn onze beste weg om uit de pandemie te komen. Niet alleen werken ze, maar ze zijn ook zeer efficiënt om het aantal besmettingen te beperken", aldus de Belg Hans Kluge, directeur van WHO Europe. Hij roept op de productie van coronavaccins op te drijven en de minste dosis die ook maar in stock is, te gebruiken.