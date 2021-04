Anderlecht is nog eens kampioen (van de kijkcijfers dan toch)

Anderlecht is met gemiddeld 178.840 kijkers per wedstrijd de best bekeken ploeg uit de Jupiler Pro League. Het doet zo beter dan Club Brugge (162.615) en Standard (148.920), blijkt uit cijfers van betaalzender Eleven Sports. Waasland-Beveren bengelt met 60.915 kijkers helemaal onderaan het klassement, net onder Eupen (66.331) en Moeskroen (63.344).

Nog opvallend zijn de hoge kijkcijfers van Charleroi en Beerschot, twee van de grote revelaties in het begin van de competitie. Beerschot doet zelfs nog net iets beter dan stadsgenoot Antwerp. Momenteel zijn alleen de kijkcijfers van speeldag 4 tot en met 29 bekend. De (inhaal)wedstrijden van Club Brugge tegen Charleroi, AA Gent en Antwerp zijn zo niet meegerekend. De gemiddeldes van die ploegen zouden dus nog ietwat hoger kunnen liggen.

Nog opvallend is KV Oostende. KVO is de enige niet G5-ploeg die in de top tien van meest bekeken wedstrijden staat. De wedstrijd van de Kustboys tegen Club Brugge lokte 227.157 kijkers. Nochtans staat KV Oostende net als OH Leuven ondanks de goeie prestaties dit seizoen relatief laag gerangschikt in het totaalklassement.

GEMIDDELDE KIJKCIJFERS PER CLUB:

ANDERLECHT 178.840

CLUB BRUGGE 162.615

STANDARD 148.920

GENK 111.778

AA GENT 100.953

CHARLEROI 95.992

BEERSCHOT 95.645

ANTWERPEN 93.138

KV MECHELEN 86.788

ZULTE WAREGEM 84.195

KV OOSTENDE 83.593

SINT-TRUIDEN 78.775

KORTRIJK 73.974

OH LEUVEN 70.894

CERCLE BRUGGE 68.102

EUPEN 66.331

MOESKROEN 63.344

WAASLAND-BEVEREN 60.915

MEEST BEKEKEN WEDSTRIJDEN:

Club Brugge-Standard 268.642

Anderlecht-Antwerp 266.517

Standard-Anderlecht 266.254

Anderlecht-Standard 259.419

Genk-Anderlecht 247.871

Club Brugge-Anderlecht 246.651

Oostende-Club Brugge 227.516

Anderlecht-Genk 221.157

Gent-Anderlecht 218.970

Club Brugge-Genk 218.349

MINST BEKEKEN WEDSTRIJDEN:

Cercle Brugge-Eupen 6.716

W. Beveren-Cercle Brugge 7.293

OHL-Oostende 9.279*

Eupen-Moeskroen 9.568

Moeskroen-OHL 9.605

Cercle Brugge-Oostende 10.493

Oostende-OHL 10.526

W. Beveren-OHL 12.155

Eupen-Beerschot 14.090

OHL-Zulte Waregem 15.019

(*)Tweede Kerst