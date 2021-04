De dilemma’s van Mats Rits: “Ik heb de Rode Duivels nog niet opgegeven”

Na een interlandperiode zónder Mats Rits is het nu weer tijd voor de Jupiler Pro League mét Mats Rits. De joviale Mechelaar kon de ontgoocheling over zijn niet-oproeping bij de Rode Duivels snel achter zich laten. In de laatste rechte lijn naar de play-offs tackelt de Club-middenvelder zeven prangende dilemma’s.