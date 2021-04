“Terwijl de Rode Duivels knielden, staarden de Wit-Russen als gevangengenomen Sardonianen voor zich uit”

Ook door niets te doen kan je een statement maken. De spelers van Wit-Rusland leken wel versteend door de parafix, het machtige stroomstootwapen uit het jeugdprogramma Merlina, toen de Belgische spelers dinsdag in Leuven de Black Lives Matter-groet brachten. Terwijl de Rode Duivels knielden en hun vuist in de lucht staken, staarden de Wit-Russen als gevangen­genomen Sardonianen voor zich uit. Hun ogen waren zedig (of beschaamd?) naar beneden gericht. Het moment duurde maar enkele seconden, maar leek door de onbeholpen houding van de Wit-Russen wel uren te duren.