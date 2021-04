Windmolen vat vuur voor kust van Zeebrugge

/ Brugge - In het windmolenpark voor de kust van Zeebrugge heeft donderdagavond een windmolen vuur gevat. Dat is volgens Belwind zeer uitzonderlijk. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Het windmolenpark ligt op zo’n 50 kilometer in zee, voor de kust ter hoogte van Zeebrugge. Hoe de windturbine vuur heeft kunnen vatten, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in de rotor, die bovenaan de turbine zit, tussen de wieken. De turbine is automatisch uitgeschakeld, weet VRT Nws.

Volgens Eric Antoons van Belwind gaat het om een zeer uitzonderlijk incident. Het onderzoek naar de oorzaak zal nog wel even duren.

Er vielen geen gewonden en het vuur was rond middernacht volledig gedoofd.