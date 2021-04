Kapers op de kust: KV Oostende-coach Alexander Blessin in beeld bij Sheffield United

De goede prestaties van Alexander Blessin bij KV Oostende gaan ook over Het Kanaal niet onopgemerkt voorbij. De 47-jarige Duitser is in beeld bij Sheffield United om er de ontslagen Chris Wilder op te volgen.

Er zouden al gesprekken tussen Alexander Blessin en het bestuur van Sheffield United hebben plaatsgevonden. Of de Duitser ook effectief de nieuwe coach van de ploeg uit de Premier League wordt, is evenwel nog niet zeker. Er staan nog enkele andere namen op het lijstje.

Vorig seizoen werd Sheffield United negende in de Premier League en deed het zelfs lange tijd mee in de strijd om Europees voetbal. Dit seizoen vergaat het The Blades een pak minder goed. Ze bengelen al het hele seizoen onderaan het klassement. Chris Wilder werd daarom enkele weken geleden de laan uitgestuurd. Sheffield United is overigens een zusterclub van Beerschot. De Belg Jan Van Winckel is board member bij beide clubs.

Alexander Blessin is bij KV Oostende pas bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach. Met de Kustboys is hij nog steeds in de running voor een ticket voor play-off1. Voordien was de Duitser al enkele jaren aan het werk in de jeugdopleiding van RB Leipzig.