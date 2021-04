Acht boten met 159 migranten gered voor Franse kust

Acht boten met in totaal 159 migranten, onder wie 10 kinderen en een zwangere vrouw, die probeerden de Britse kust te bereiken, werden donderdag gered voor de kust tussen Boulogne-sur--Mer en Duinkerke in Noord-Frankrijk. Dat is vernomen bij de maritieme prefectuur.

Het mooie weer maakte het donderdag mogelijk om verschillende reddingsoperaties op korte tijd uit te voeren. Meerdere reddingsboten en speedboten werden ingezet. Heel wat schipbreukelingen waren onderkoeld.

Sinds eind 2018 is het aantal illegale overtochten van het Kanaal door migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken gevoelig toegenomen. Autoriteiten waarschuwen nochtans geregeld voor de gevaren van de overtocht. In 2020 werden meer dan 9.500 overtochten geregistreerd, vier keer meer dan in 2019.

