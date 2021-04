VS en Nederland vervroegen vaccinatieprognoses

Alle volwassen Amerikanen kunnen tegen eind mei zijn gevaccineerd tegen Covid-19, zegt president Joe Biden. Een eerdere prognose was juli. Nederland vervroegt dan weer zijn prognose van de herfst naar begin juli.

Volgens Biden is de vooruitgang mogelijk door fouten van de vorige regering te herstellen, onder meer door de distributie over het land te verbeteren.

Alle leraren moeten volgens de president nog deze maand een eerste prik halen. Hij waarschuwde wel dat de pandemie nog erger kan worden vanwege nieuwe virusvarianten. “Het is nu niet de tijd om te verslappen. Het is nog niet voorbij.” Biden riep mensen op een mondmasker te (blijven) dragen, terwijl ondertussen in staten als Texas versoepelingen worden doorgevoerd.

Biden sprak de hoop uit dat de toestand tegen deze tijd volgend jaar weer normaal is en riep het parlement op akkoord te gaan met het economische reddingspakket van bijna 2 biljoen dollar.

De bekendmaking van het vervroegde doel is opmerkelijk, nu net bekendraakte dat 15 miljoen doses van het coronavaccin van Johnson & Johnson weggegooid moesten worden in de VS door een productiefout.

Nederland

Alle Nederlanders die een coronavaccin willen, kunnen begin juli minimaal één keer gevaccineerd zijn, op voorwaarde dat de nu verwachte leveringen doorgaan. Dat heeft coronaminister Hugo de Jonge gezegd in het televisieprogramma Op1.

Eerder dacht de regering nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen die dat wil ten minste deels gevaccineerd zou zijn. Maar op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd, met onder meer het prikken en de leveringen van de verschillende vaccins, is De Jonge nu optimistischer en denkt hij dat het aan het einde van het tweede kwartaal al zo ver kan zijn.

Van de 14 miljoen volwassen Nederlanders is zo’n 85 procent bereid zich te laten vaccineren, veronderstelt de regering. Twee derde daarvan kan begin juli al helemaal gevaccineerd zijn, de rest zou dan één prik hebben gehad.

Alles hangt wel af van de leveringen van de verschillende farmaceuten, benadrukt De Jonge. Als die tegenvallen, kan het alsnog langer duren voor iedereen gevaccineerd is.