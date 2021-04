Aprilgrap loopt uit de hand: valse oproep lokt 4.000 senioren naar vaccinatiecentrum in Sevilla

In de Zuid-Spaanse stad Sevilla hebben onbekenden een valse vaccinatie-oproep verspreid voor alle 80-plussers in de stad. Zowat 4.000 senioren trapten in de aprilvis en trokken naar het vaccinatiecentrum. De gezondheidsautoriteit heeft een klacht ingediend tegen onbekenden voor het verspreiden van de oproep.

Via WhatsApp werd het valse bericht van de gezondheidsautoriteit verspreid, met daarin de boodschap dat alle 80-plussers zich donderdag konden laten vaccineren, zonder afspraak. Achteraf gezien bleek het om een aprilvis te aan, maar wie achter de grap zit is nog niet bekend.

Uiteindelijk trapten zowat 4.000 senioren in de uit de hand gelopen grap. Zij verzamelden aan het vaccinatiecentrum in Sevilla. De gezondheidsautoriteit besloot daarop extra personeel in te zetten en slaagde er wel in om 2.000 extra vaccindoses toe te dienen, zodat niet iedereen met lege handen naar huis gestuurd werd.

De gezondheidsautoriteiten hebben intussen klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie, wegens het verspreiden van een valse vaccinatie-oproep. Die oproep heeft de geplande campagne in het gedrang gebracht en tot een gevaarlijk grote menigte geleid, klinkt het.