Romy en Niels uit ‘The sky is the limit’ veroordeeld voor lockdownfeestje

Westerlo - Romy Biscop (38) en Niels Lagrange (30), bekend van het tv-programma The sky Is the Limit, zijn door de politierechtbank in Turnhout veroordeeld als organisatoren van een lockdownfeestje.

De politie viel op 16 december 2020 binnen in een chalet naast Mio Caro, het schoonheidsinstituut van Romy Biscop op Zandberg in Westerlo. Negen personen, onder wie het The sky is the limit-koppel, waren daar aan het feesten. Volgens de speurders stonden de champagneflessen op tafel. Het koppel beweerde dat het om een zakelijke meeting ging, maar dat gebeurde dan wel toevallig op de verjaardag van Romy. Ze moeten als organisatoren van het feestje allebei een boete van 2.000 euro betalen, anders wacht hen een celstraf van zestig dagen. Vier anderen kregen boetes van 480 euro tot 600 euro. Drie andere vrienden moeten zich nog later voor de rechter verantwoorden.