Naar nationaal stadion van 40.000 plaatsen: Voetbalbond en Memorial Van Damme dienen plan in voor renovatie Koning Boudewijnstadion

De voetbalbond en de Memorial Van Damme hebben een plan voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion ingediend bij de politieke overheden. Het aantal toeschouwers wordt beperkter, tussen de 40.000 à 50.000 zitplaatsen. Het prijskaartje: 184 tot 230 miljoen euro.

De voetbalbond en de Memorial Van Damme zijn er al langer uit dat een gezamenlijk plan voor de renovatie van het huidige Koning Boudewijnstadion het meeste kans op slagen heeft. Het Eurostadion – een nagelnieuw voetbalstadion zonder atletiekpiste op de nabijgelegen Parking C en daarnaast een winkel-, kantoor-, recreatie- en woningcomplex op de Heizelvlakte – ketste immers af na buurtprotest en geweigerde vergunningen. Het gerenoveerde, multifunctionele stadion – dat zowel voetbal- als atletiekfans bedient – breidt niet uit, maar wordt opgefrist conform de normen voor internationale voetbaltoernooien. Om elke toeschouwer een optimaal zicht te geven op voetbalplein/atletiekpiste wordt het aantal zitplaatsen ingeperkt tot 40.000 à 50.000 zitplaatsen. Momenteel telt het Boudewijnstadion meer dan 50.000 plaatsen. Het kostenplaatje bedraagt, afhankelijk van het aantal plaatsen, 184 tot 230 miljoen euro (BTW niet inbegrepen). Dat berekende een architectenbureau in opdracht van de voetbalbond en de Memorial. Optioneel zijn een indoorsporthall en een nationaal sportmuseum, met een meerkost van 13 miljoen euro.

Met overheidsgeld

En wie zal dat betalen? “Aangezien de stad Brussel eigenaar is, wordt gerekend op publieke middelen”, zo staat te lezen in het rapport. De voetbalbond had maandag een vergadering met het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) en leden van de Brusselse regering en het Brussels stadsbestuur. Het kan vreemd lijken om in coronatijden, waarin zowat elke sector geld vraagt, de renovatie voor het stadion op tafel te leggen. “Maar de timing heeft te maken met het WK vrouwenvoetbal in 2027, waarvoor ons land kandidaat is en waarvan Brussel graag de openingswedstrijd wil organiseren”, zegt Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond. “Ons land verdient een nationaal stadion met internationale uitstraling. Daarom denken wij dat overheidsmiddelen gerechtvaardigd zijn.”

De officiële kandidaatsstelling voor de FIFA moet in 2022 gebeuren. Tegen dan moet een bouwvergunning in het dossier zitten. De voetbalbond hoopt op een snelle politieke goedkeuring, maar wil zich niet op een datum vastpinnen. In het ideale scenario start de renovatie begin 2023.