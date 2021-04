Duizenden geïnteresseerden voor nieuw evenement vandaag in Ter Kamerenbos

Brussel - Op Facebook wordt opgeroepen om vandaag opnieuw samen te komen in het Brusselse Ter Kamerenbos. Al duizenden mensen geven op Facebook aan te zullen komen. “De zotte energie van La Boum mag niet genegeerd worden. Wij eisen ons recht op om samen te komen onder geïnformeerde en vrije burgers.”

Hoewel hun mening over de gezondheidscrisis verschilt van die van de overheid, zeggen de organisatoren van het evenement vandaag dat hun feest geen middel is om de maatregelen in vraag te stellen. “Verzamelen in een park in de buitenlucht om samen te genieten van muziek”, omschrijven ze wat ze van plan zijn op Facebook. “Het is onze plicht om onze verantwoordelijkheid te nemen en dit groot feest te organiseren omdat we ons recht opeisen om samen te komen onder geïnformeerde en vrije burgers.”

LEES OOK. Hoe nepfeest ‘La Boum’ ontaardde in veldslag tussen duizenden jongeren en politie: “Buitensporig veel geweld gebruikt”

“Er zijn mensen die zeggen dat we in een gezondheidsdictatuur zijn aanbeland”, schrijven ze nog. “Maar we willen dat niet geloven. We willen bewijzen dat het nog mogelijk is om te leven en te feesten zoals onze grootouders het deden tijdens de oorlog.” Meerdere duizenden jongeren geven op sociale media al aan aanwezig te zullen zijn.

Verzet uit schrik

De schrik lijkt er bij de organisatoren wel in te zitten. Hun evenement zou aanvankelijk plaatsvinden in het Jubelpark, maar wordt door de incidenten van donderdag verzet naar het Ter Kamerenbos. “Het Jubelpark is helemaal omgeven door hekken en heeft weinig uitgangen. Dat zou slecht aflopen voor iedereen. Het Ter Kamerenbos is een goed alternatief, we passen ons aan.”

Over het evenement van donderdag postten de organisatoren va het nieuwe evenement trouwens het volgende. “Wat een dag. We hebben bewezen dat we geen line-up of een geluidssysteem nodig hebben om te feesten. We moeten gewoon samen zijn. Het is daarom dat ze niet willen dat we samenkomen. Samen zijn we sterk en kunnen we feesten, dat is ons devies. Het heeft ook bewezen dat we in een gezondheidsdictatuur leven.”

De politie gaf al aan zich te zullen klaarhouden voor nieuwe evenementen. Bij de incidenten van donderdag raakten meer dan 25 agenten gewond nadat ze bekogeld werden door de feestvierders die ze probeerden te verdringen.