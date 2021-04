Betrapt: sterspelers van Juventus houden illegaal coronafeestje

Een nieuw titelfeestje zit er niet in voor de spelers van Juventus dus deden ze het gewoon zelf. Weston McKennie, Paulo Dybala en Arthur Melo zijn betrapt op een feestje en werden beboet door de Italiaanse politie. Juventus is niet gediend van die fratsen dus ook zij zullen met een straf komen.

Het was een rustige week voor de drie internationals, McKennie kreeg rust van de VS en Brazilië en Argentinië kwamen niet in actie. De drie werden betrapt op een feestje in de villa van McKennie nadat de buren hadden geklaagd over het feestje tegen de politie. Er waren blijkbaar ook teveel mensen aanwezig op het feest. Het heeft een uur geduurd voordat de Italiaanse politie de villa heeft kunnen betreden en hun boetes heeft kunnen uitdelen. Juventus zelf zal ook nog een sanctie geven maar wilt eerst hun spelers uithoren over de situatie.

Maar niet iedereen gelooft in de schuld van de spelers. Oriana Sabatini (de vriendin van Dybala), beweert dat er helemaal geen feest was, maar dat Paulo was gaan dineren, zoals hij altijd doet op een woensdag. “Ze eten elke woensdag met dezelfde mensen.”

??| Oriana Sabatini (Dybala's Girlfriend): It was not a party. Paulo had a meal, like he does every Wednesday. Every week there are the same people. Yesterday, they were not even 10 people! It's not true the fact that they were 20. I think the media want to create controversy. — JuveFC (@juvefcdotcom) April 1, 2021

Nood breekt wet

Als Juventus al een straf uitdeelt aan hun spelers zal het waarschijnlijk geen schorsing zijn. De Oude Dame moet haar duel tegen stadsrivaal Torino winnen om de voeling met de top van het klassement te behouden. Demiral en Bonnuci vallen al uit met een coronabesmetting dus Juventus kan zich niet permitteren om nog meer spelers te missen. Als ze in Turijn een straf uitdelen, zal het waarschijnlijk een geldboete zijn.