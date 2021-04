Na overlijden van zijn moeder wilt Lucas Torreira terugkeren naar Zuid-Amerika: “Ik heb altijd al gezegd dat ik voor BOCA wil spelen.”

De 25-jarige speler van Arsenal, is momenteel uitgeleend aan Atlético Madrid voor een jaar. De Uruguayaan wil nu na het overlijden van zijn moeder dichter bij zijn familie zijn en heeft zijn wensen uitgesproken om voor BOCA Juniors te spelen. De Argentijnse grootmacht heeft al langer een goede verstandhouding met de middenvelder dus de kans bestaat dat Torreira naar Argentinië vertrekt.

In het thuisdorp van Torreira (Fray Bentos) is er onlangs een coronauitbraak vastgesteld. “Ze heeft elf dagen tegen het virus gevochten maar ik heb maandagochtend het slechte nieuws ontvangen”, zegt Torreira. “Ze werd 53 jaar.”

Bij Atlético Madrid kreeg de middenvelder een weekje vrij. “Ik had om meer gevraagd maar ik zal zondag waarschijnlijk terug zijn”, vertelde een emotionele Torreira bij ESPN Argentinië. “Het leven gaat door en ik moet mijn plicht doen.”

Geen drastische beslissing

Het is geen impulsieve reactie op de dood van zijn moeder. Het speelt al langer bij Torreira om voor BOCA te spelen, maar het overlijden van zijn moeder lijkt de trigger te zijn van zijn beslissing. “Ik heb altijd al voor BOCA willen spelen”, zegt Torreira. “Toen ik het nieuws kreeg was mijn makelaar de eerste die het hoorde, ik wil niet meer in Europa spelen, ik wil naar BOCA.”

De deal tussen hem en Arsenal loopt nog voor twee jaar maar Torreira hoopt dat er een overeenkomst kan komen tussen hem en BOCA. “Ik wil naar daar om dichter te zijn bij mijn thuis en familie”, zegt Torreira. “Ik heb ook al twee jaar geen plezier gehad in mijn spel, Arsenal heeft mij gekwetst en bij Atlético kan ik niet spelen zoals ik wil.”

Als het aan BOCA ligt is de Uruguayaan welkom. “Er heeft nog niemand gebeld maar ze hebben me al eens een truitje opgestuurd en ik heb ze ook al een bericht gestuurd voor hun wedstrijd tegen Santos.”

“Ik wil spelen voor BOCA, mijn vader heeft me dat gevraagd en ik ga het doen ook.”