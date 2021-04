Dode en vijf gewonden bij ziekenhuisbrand in Berlijn

In Berlijn heeft een brand in een ziekenhuis in het district Zehlendorf vrijdagochtend een dode geëist. Het is voorlopig niet duidelijk of het gaat om een patiënt. Vijf andere personen raakten gewond, van wie drie ernstig, zo meldt de brandweer. Over de aard van hun verwondingen werden voorlopig geen details vrijgegeven. Ook over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.