Agente schrijft woede over incident in Ter Kamerenbos van zich af: “Ik was geschokt, gefrustreerd en gekwetst. Mentaal én fysiek”

Brussel - Een politieagente die donderdag tussenbeide kwam tijdens het nepfestival in het Ter Kamerenbos in Brussel en lichtgewond geraakte, is een dag na de feiten bijzonder kwaad. “Ik was geschokt, gefrustreerd en gekwetst - fysiek en mentaal - door onze jeugd. Laat ons alsjeblieft ons werk doen.”

Op Facebook schrijft ze haar frustratie van zich af, en dat is niet haar gewoonte. “Ik post hier normaal nooit iets over mijn werk, maar nu maak ik een uitzondering”, schrijft ze. “Omdat ik gisteren verbaasd, overstuur, geschokt, gefrustreerd, gekwetst - fysiek en mentaal - was door onze jonge mensen, onze studenten, de toekomst van ons land. Onze toekomstige advocaten, dokters, leraren, ingenieurs, journalisten, diplomaten… Zij zijn degenen die de toekomst van ons land vertegenwoordigen.”

LEES OOK. Hoe nepfeest ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos ontaardde in veldslag tussen duizenden jongeren en politie

Ze heeft in het Ter Kamerenbos glazen flessen, stukken hout en straatstenen naar haar hoofd gekregen die gegooid waren door die jonge mensen, schrijft ze. “We waren slecht voorbereid, want we hadden jonge mensen voor ons. 18 jaar oud, misschien 25 jaar oud, studenten die wilden feesten. Omdat we eraan gewend waren om voor misdadigers te staan ??of mensen die onze huid willen omdat we bij de politie zijn, dachten we dat dit niet het geval was. Het waren jonge mensen die feestvierden. Studenten. De toekomst van ons land.” Omdat ze niet oog in oog zouden staan met gangsters, hadden de agenten niet hun volledige bescherming bij zich.

“Er werd tegen ons geschreeuwd. We werden beledigd”, schrijft ze verder. “Ze willen hun vrijheid. Ze willen feesten. We zijn moordenaars omdat we onze wapenstokken, de sproeier of traangas gebruiken. Het geweld dat we gebruiken is schandalig. Ze vergeten dat ze 30 minuten lang zijn gewaarschuwd door onze diensten. We patrouilleerden in het park en vroegen hen om te vertrekken. Om de Covid-regels te respecteren. Dat het park zou worden geëvacueerd. En toen ze niet weggingen, gingen we op pad. En er volgden andere waarschuwingen: verlaat het terrein, we gebruiken de sproeier. Verlaat het terrein, we gebruiken traangas. Verlaat het terrein, we gaan chargeren. Maar nog meer flessen en straatstenen kwamen op ons af. Als we ten slotte iemand arresteren, is dat schandalig en zijn zij het slachtoffer. Als iedereen de bevelen had opgevolgd tijdens onze patrouilles in het park, zou het zo niet zijn gelopen. Maar de agenten zijn dan de slechteriken. Omdat het robots zijn, klootzakken, die geen gezinsleven hebben en vooral niet willen feesten en hun grootouders, hun vrienden, buiten hun bubbel willen zien.”

Ze richt zich nog tot de jeugd. “Beste jonge mensen, ik kan jullie zeggen dat ik het ook mis om mensen buiten mijn bubbel te zien. Om een ??cocktail te drinken op een terras in de zon. Om te zien hoe mijn moeder haar kleinzoon in haar armen nam. Ik ben het ook beu. Maar als iedereen doet zoals jullie gisteren deden, geraakt het nooit opgelost. Hoe meer we afstand houden, een mondmasker dragen, de bubbels respecteren enzovoort, hoe sneller we samen in het park zullen zijn in harmonie. En ik kom graag met jullie een Corona drinken. Maar laat ons ons werk doen en doen jullie dat van jullie. Studeer, probeer de wereld te verbeteren. Wees jong, maar pas op, voor ons oude mensen.”