Scheidsrechter krijgt vijftien maanden cel en schorsing van tien jaar na absurde penalty

In Servië heeft arbiter Srdjan Obradovic een celstraf van vijftien maanden gekregen na enkele absurde beslissingen tijdens een wedstrijd in de play-offs voor de Europa League in 2018. De ref floot twee controversiële penalty’s die beide werden gescoord door Spartak Subnotica. Spartak won die wedstrijd ook 2-0 tegen Radnicki Nis.

Het is duidelijk dat ze in Servië geen Referee Departement hebben waar Frank De Bleeckere houterig de beslissingen van de scheidsrechter verdedigt. Het Anticorruptie Departement van de rechtbank van Novi Sad opperde dan ook voor een gevangenisstraf van 15 maanden en een ban van 10 jaar voor Obradovic. Hoewel het incident dateert van 2018 waren er spelers uit deze match present in de rechtbank. Milan Pavkov speelt nu bij Rode Ster Belgrado, maar werd toch opgeroepen als hoofdgetuige. De spits kreeg een rode kaart door twee keer geel te halen op twee minuten tijd. Ratten verlaten het zinkend schip Bij de Servische voetbalbond voelden ze al langer nattigheid dus besloot het hoofd van de bond om zijn biezen te pakken. Slavisa Kokeza is ondervraagd geweest over zijn rol in de georganiseerde criminaliteit en besloot dus maar om er stilletjes vandoor te gaan. Hij ontspringt voorlopig de dans maar Obradovic doet dat niet. De ref probeerde zich nog te verdedigen door te zeggen dat zijn assistent het ook had gezien maar het mocht niet baten. Obradovic mag de komende vijftien maanden de onderlinge wedstrijden tussen de gedetineerden gaan leiden.