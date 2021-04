Te veel, te snel? Barcelona-toptalent Ansu Fati mogelijk een jaar out

Het is van november geleden dat we Ansu Fati nog een keer in actie zagen. Sindsdien is hij out met een knieblessure en het ziet er niet naar uit dat we hem al te snel mogen terugverwachten.

Vier maanden zonder Ansu Fati dachten ze bij Barcelona. De zware knieblessure kwam ongelegen aangezien de youngster bezig was aan een sterke seizoenstart, waarin hij vijf keer scoorde in tien wedstrijden. Fati ging onder het mes voor zijn meniscus maar de revalidatie verloopt niet zoals gepland.

April, dat is wanneer ze bij de Catalanen Ansu Fati willen terugzien, maar dat lijkt ijdele hoop. Het is namelijk niet de eerste keer dat het jong Spaans talent voor een lange tijd out is. “Een paar jaar geleden had ik een gebroken scheenbeen en kuitbeen”, zei Fati op zijn Instagram. “Ik heb toen ook bijna een jaar niet kunnen spelen.”

Geen EK

Met een verleden met zware blessures en nu nog eens lang revalideren, ziet het er niet naar uit dat Ansu Fati kans maakt op een plaatsje in de selectie van Luis Enrique voor het EK van 2021 in juni. Volgens het Spaanse AS overweegt Fati om opnieuw onder het mes te gaan op advies van kniespecialist Bertrand Cottet.