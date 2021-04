Burgemeester Jean-Marie Dedecker plaatst zelf terrassen voor horeca aan de kust: “Geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar burgerlijke wijsheid”

Middelkerke / Westende - In Middelkerke en deelgemeente Westende liet burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) dertig terrastafels plaatsen met vier stoelen. “Als men in Brussel beslist om de terrassen van de horeca gesloten te houden, dan plaatsen we zelf terrassen”, zegt de burgemeester.

Dedecker staat al langer bekend om zijn rebelse gedrag, maar doet dat naar eigen zeggen altijd volgens de regels van het spel. Ook nu hij zelf terrassen met stoelen laat plaatsen op de Middelkerkse zeedijk. “We maken al jaren publiciteit om mensen aan te sporen om hun vakantie aan zee door te brengen en nu gaan we hen dat verbieden?”, vertelt de Middelkerkse burgemeester. “Wij gaan dat zeker niet doen, daarvoor hebben we te veel geïnvesteerd. Had men in Brussel beslist om de horeca toe te laten om hun terrassen open te stellen, dan had dit allemaal niet gehoeven.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker liet dertig terrastafels plaatsen met vier stoelen. Video: Jeffrey Roos

Elke morgen tijdens de paasvakantie zullen de werkmannen om 10 uur dertig tafels met telkens vier stoelen verspreid over de zeedijk plaatsen. “Ik noem dat geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar burgerlijke wijsheid”, vervolgt Dedecker. “Iedereen is hier welkom. Als gemeente hebben wij de macht om de overlast te beperken en dat is wat we hiermee op een deftige manier doen. Wij panikeren niet, wij pakken de zaken aan. Alles is hier gereserveerd tijdens de paasvakantie, het wordt hier dus erg druk.”

De tafels zullen elke avond om 20 uur weggenomen worden. Na de paasvakantie worden de tafels en stoelen enkel nog tijdens het weekend geplaatst en dat tot de horeca terug de deuren mag openen.