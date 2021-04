Hoopvol teken? Eden Hazard staat opnieuw op het trainingsveld bij Real Madrid

Vrijdag op het Madrileense gras in de Spaanse zon, niemand minder dan Eden Hazard. De Rode Duivel trainde mee met de groep in de aanloop naar de competitiewedstrijd van Real tegen Eibar.

De sterspeler van De Koninklijk raakte zwaar geblesseerd aan de rechterenkel en de kans is reëel dat hij het EK niet zal halen. Dat hij nu al opnieuw op het veld verscheen, lijkt een hoopvol teken. Bij huiskrant Marca beweren ze zelfs dat Hazard zijn zinnen heeft gezet op de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, nu dinsdag.

Vorige week meldden Spaanse media dat Hazard in Tubeke was om zijn ploegmakkers van de Rode Duivels even te groeten en met kinesist Lieven Maesschalck te overleggen over het vervolg van zijn revalidatie. Hij zou meteen daarna terug naar Madrid zijn gevlogen.

“We moeten nu niet bezig zijn met deadlines”, zei bondscoach Robert Martinez voor het Belgische drieluik. “We moeten hem geven wat hij nodig heeft, hem volledig hersteld krijgen en ervoor zorgen dat hij weer op het veld kan staan. Dit is een verantwoordelijkheid die wij allemaal moeten opnemen, de Belgische federatie en zijn club.”

Bij Real opteerden ze om Hazard niet te opereren. De club geloofde niet dat een nieuwe ingreep aan de enkel een einde zou maken aan zijn fysieke problemen en overtuigde onze landgenoot na overleg met verschillende specialisten dat het het beste is om rustig te herstellen van zijn fysieke problemen, zonder deadlines.