Vier personen gerechtelijk aangehouden op La Boum: eerste proces op 22 april

Brussel - Al minstens één persoon die donderdag werd opgepakt op het nepfestival La Boum, moet op 22 april voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. Die persoon zal er zich moeten verantwoorden voor feiten van slagen en verwondingen tegen politieagenten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dat meldt het Brusselse parket.

In totaal werden donderdagavond vier personen gerechtelijk aangehouden vanwege weerspannigheid, slagen en verwondingen tegen politieagenten en het niet naleven van de COVID-maatregelen, aldus het parket.

“Dit is een voorlopige stand van zaken die nog verder kan evolueren”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. “De analyse van de beelden is nog volop aan de gang. Het parket van Brussel herinnert eraan dat eenieder die zich slachtoffer voelt van een strafbaar feit hiervoor klacht kan indienen.”

Aprilgrap

Enkele weken geleden ontstond op Facebook het festival La Boum in het Ter Kamerenbos als een 1 aprilgrap. Hoewel snel duidelijk werd dat het om een aprilgrap ging, daagden donderdag verschillende honderden mensen op. Volgens de politie ging het om 1.500 tot 2.000 personen die de coronamaatregelen niet respecteerden en een feestje bouwden. Aanmaningen en waarschuwingen om het park te verlaten, werden genegeerd, waarna de politie besloot het park te ontruimen. Daarvoor werden zowel ordetroepen te voet ingezet, als de hondenbrigade, agenten als te paard, en het waterkanon. Er werd ook gebruik gemaakt van een drone en een helikopter.

De politie werd de hele avond bekogeld met projectielen, onder meer glazen flessen. In totaal raakten 26 politieagenten gewond, van wie drie van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene. Eén van hen moest naar het ziekenhuis overgebracht worden maar heeft dat intussen al mogen verlaten. Ook 8 feestvierders liepen verwondingen op, net als 7 politiepaarden. De voorruit van een vrachtwagen van de politiecavalerie werd vernield. Van vijf andere politievoertuigen werden de banden kapotgestoken of ramen ingeslagen. 18 personen werden administratief aangehouden en vier gerechtelijk.

Massafeest

Intussen werd de voorbije dagen, in de nasleep van het enthousiasme dat La Boum opwekte, ook al opgeroepen om ook vrijdagavond een massafeest te bouwen. Dat zou eerst plaatsvinden in het Jubelpark maar zou nu verplaatst worden naar het Ter Kamerenbos. “We houden rekening met beide locaties en zullen beide plaatsen dan ook nauwgezet in het oog houden”, zo meldt de Brusselse politie.

Burgemeester verdedigt politie

Brussels burgemeester Philippe Close verdedigt het optreden van de politie ondertussen. “We (de politie) waren in groten getale aanwezig en we hebben laten zien dat we er waren”, zei Close vrijdag op Matin Première bij de RTBF. Close (PS) verzekerde ook dat de politie heeft gewacht met tussenbeide te komen om een onderscheid te kunnen maken tussen gezinnen en mensen die te goeder trouw in het park aanwezig waren, en de onruststokers.

“Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd ‘nu is het genoeg’. Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arrestaties had verricht, wisten dat er een probleem was”, voegde de burgemeester toe.

“Ik zal nooit toelaten dat men de politie bekogelt, dat men glazen flessen naar hen gooit”, zei Close, die de organisatoren van het nepfeestje wil laten opdraaien voor de kosten. “Dat ze maar weten dat ze gezocht worden” door justitie, aldus nog de Brusselse burgemeester.