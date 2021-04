Ophef over nieuwe beelden van ‘La Boum’: halfnaakte vrouw omvergereden door politie te paard

Brussel - Op sociale media doet een nieuwe video over het uit de hand gelopen nepfestival ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos de ronde. Daarop is te zien is hoe de politie te paard een halfnaakte vrouw aanrijdt. De vrouw, die de paarden niet zag aankomen, komt zwaar ten val en blijft liggen. Het is niet bekend of ze ernstige verwondingen heeft opgelopen.

“Dat is excessief”, zegt Sofie De Kimpe, professor criminologie aan de VUB. “Doorgaans gaan paarden aan de kant, maar een politiepaard is getraind om te blijven lopen. Mits de ruiter het paard zo leidt, zal het mensen omver lopen. In deze situatie lijkt met dat erg excessief. Hij had het paard langs deze persoon kunnen sturen. Dit is volstrekt overbodig.”

In het Ter Kamerenbos waren donderdag naar schatting tweeduizend jongeren samengekomen om te feesten, veelal zonder mondmaskers, waardoor de politie ter plaatse kwam om de maatregelen te laten naleven. Dat leidde tot een erg grimmige namiddag en avond, waarbij agenten bekogeld werden met glazen flessen en andere projectielen.

In totaal raakten 26 politieagenten daarbij gewond. Eén van hen moest naar het ziekenhuis, maar heeft dat intussen al mogen verlaten. Ook 8 feestvierders liepen verwondingen op, net als 7 politiepaarden. De voorruit van een vrachtwagen van de politiecavalerie werd vernield. Van vijf andere politievoertuigen werden de banden kapotgestoken of ramen ingeslagen. 18 personen werden administratief aangehouden en vier gerechtelijk.

Parketwoordvoerster Sarah Durant zegt dat de analyse van de beelden van donderdag nog aan de gang is. “Het parket van Brussel herinnert eraan dat eenieder die zich slachtoffer voelt van een strafbaar feit hiervoor klacht kan indienen.” Tot dusver werden er nog geen klacht ingediend.

Burgemeester verdedigt politie

Brussels burgemeester Philippe Close verdedigde eerder vandaag het optreden van de politie. “We (de politie) waren in groten getale aanwezig en we hebben laten zien dat we er waren”, zei Close (PS) op Matin Première bij de RTBF. Hij verzekerde ook dat de politie heeft gewacht met tussenbeide te komen om een onderscheid te kunnen maken tussen gezinnen en mensen die te goeder trouw in het park aanwezig waren, en de onruststokers. “Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd ‘nu is het genoeg’. Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arrestaties had verricht, wisten dat er een probleem was”, voegde de burgemeester toe.

“Ik zal nooit toelaten dat men de politie bekogelt, dat men glazen flessen naar hen gooit”, zei Close, die de organisatoren van het nepfeestje wil laten opdraaien voor de kosten. “Dat ze maar weten dat ze gezocht worden” door justitie, aldus nog de Brusselse burgemeester.