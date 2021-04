Zware balans na rellen bij ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos: was de aanpak van de politie de juiste?

Brussel -

Het nepfeest ‘La Boum’ in het Brusselse Ter Kamerenbos leidde tot een heuse veldslag tussen politie en duizenden feestvierders. Pepperspray, honden en zelfs agenten te paard kregen de massa niet uit elkaar. Daags nadien is de balans zwaar: 22 mensen werden opgepakt, tientallen mensen raakten gewond, een agent werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Hoe is dit zo uit de hand kunnen lopen? En was dit de juiste aanpak?