Premier De Croo verontwaardigd over gebeurtenissen in Ter Kamerenbos: “Geweld tegen politiemensen is onaanvaardbaar”

Premier Alexander De Croo reageert verontwaardigd op de onrust die donderdagavond is ontstaan in het Ter Kamerenbos, na de oproep die was gelanceerd voor een nepfestival. Hij spreekt daarbij zijn steun uit aan de politiemensen die gekwetst raakten. “Geweld tegen politiemensen is onder gelijk welke omstandigheid onaanvaardbaar”, luidt het vrijdag op zijn kabinet.

Het festival “La Boum” werd gelanceerd als aprilvis, maar niettemin daagden vele honderden feestvierders op. De politie was in grote getale aanwezig om de menigte uiteen te drijven, maar stuitte daarbij op verzet. De agenten werden de hele avond bekogeld met projectielen. Minstens 26 politiemensen liepen verwondingen op, net als acht feestvierders.

“Totaal onaanvaardbaar”, reageert eerste minister De Croo, die de gebeurtenisen vrijdagmorgen heeft besproken met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Hij steunt de agenten die donderdag gekwetst raakten.

De Croo begrijpt dat de aanhoudende coronapandemie heel wat vraagt van heel veel mensen, niet alleen jongeren, maar benadrukt dat de regels er zijn met een goede reden en dat ze gelden voor iedereen. “Er is geen enkele rechtvaardiging voor het overtreden van de coronaregels, zeker niet op een precair moment waarop onze ziekenhuizen vollopen en mensen in de zorg zich dag en nacht uit de naad werken om nog bedden te vinden en mensen levensreddende zorg te geven.”

De premier benadrukt dat nu de regels naleven, een teken van respect is voor de mensen in de zorg. Het zal er, samen met de vaccinaties, bovendien voor zorgen dat de moeilijke coronasituatie sneller opnieuw beheersbaar is en het pakket coronaregels versoepeld kan worden. “De solidariteit van vandaag is de sleutel voor de vrijheid van morgen”, besluit De Croo.