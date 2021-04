Vincent Kompany voor het duel met Antwerp: “Ik zal Frankie Vercauteren hartelijk groeten”

Als Anderlecht 9 op 9 haalt dan is het altijd zeker voor Play-off 1. Dan moet het maandag wel voorbij Antwerp en ex-coach Frank Vercauteren. Die aast op revanche na zijn ontslag, maar Vincent Kompany laat zich niet leiden door emoties: “Vercauteren is héél belangrijk geweest in mijn carrière.”

De camera’s zullen maandag op Vincent Kompany en Frank Vercauteren gericht staan. Dit wordt het eerste duel tussen de twee sinds Vercauteren in augustus ontslagen werd bij Anderlecht en Vince The Prince alleen hoofdcoach werd. Hoe zal die confrontatie verlopen? “Ik zal Frankie Vercauteren hartelijk groeten”, aldus Kompany. “Ik heb veel respect voor hem en blijf erkentelijk. Hij heeft veel voor mij betekend in mijn leven en in mijn carrière. Hij was erbij toen ik op Anderlecht gelanceerd werd als speler en hij was erbij toen ik op Anderlecht aan mijn trainerscarrière begon. Alleen was het begin dit seizoen voor Anderlecht belangrijk dat er duidelijkheid kwam wat mijn rol betrof. Het was nodig dat ik coach werd en dat heeft gevolgen gehad voor ons allebei. Ik wilde als speler nog het EK spelen, maar dat heb ik moeten opgeven. Voor Frankie waren de repercussies dat hij zijn trainerscarrière elders moest voortzetten. Dat was altijd het plan op lange termijn, maar die datum werd alleen vervroegd.”

Sportieve wraak

Toch kwam dat bij Vercauteren heel hard aan. Hij zint nu wel op sportieve wraak. Vraag is alleen of de coaches elkaar nog kunnen verrassen. “Ik weet ongeveer wat hij in de kleedkamer zal zeggen en hij weet min of meer wat ik zal zeggen. We kunnen wel enkele details veranderen in onze aanpak, maar automatismen zijn ook belangrijk. Of er een surprise zal zijn, kan ik nu nog niet zeggen. Anders is het geen surprise meer. Het wordt tactisch wel een heel interessante match. Vooral omdat wij gaan spelen tegen een laag verdedigend blok waar we het doorgaans heel moeilijk tegen hebben. Die horde moeten we nog nemen en misschien zijn we daar maandagavond over heen. Ik speel liever tegen zo’n uitdagend team om te zien of we hen kunnen ontmantelen, of we hun powerplay aankunnen en alert zijn op stilstaande fases.”

Vercauteren en Kompany samen op de bank Foto: ISOPIX

Anderlecht mag zich aan een machtsontplooiing verwachten. Tegen Club Brugge voetbalde Antwerp heel georganiseerd en profiteerde het van de kleinste momenten. “Als Antwerp snel op voorsprong komt, denk ik dat ze op dezelfde manier gaan spelen tegen ons. Als wij op voorsprong komen, gaan ze hoog druk zetten en zelfs één tegen één spelen zoals ze in het verleden al hebben gedaan. Ze hebben genoeg ervaring om de match te lezen en kunnen uit het minste het maximum puren. Daarmee bedoel ik: aan één stilstaande fase of aan één keer slecht wegwerken van onze keeper hebben ze dikwijls genoeg om te scoren. Dat is geen geluk, dat dwingen ze af. Daartegenover staat dat wij jong zijn en onvoorspelbaarder. We hebben in het verleden al laten zien dat we potentieel genoeg hebben om iedereen te kloppen.”

Play-off 1

Het moet wel want Play-off 1 is een must. Moet Anderlecht tegen Antwerp, Club Brugge en STVV streven naar 9 op 9? Dan zijn ze er altijd bij. “We zijn niet de favoriet. Als je kijkt naar het verloop van de competitie dan zijn er weinig mensen die geld zouden inzetten op 9 op 9. Ook niet bij de andere ploegen. We bekijken match per match. Als we achteraf ons seizoen analyseren zal een gebrek aan regelmaat altijd terugkeren, maar in mijn visie ga ik er altijd vanuit dat we kunnen slagen.”

De domper en teleurstelling zou wel groot zijn als Anderlecht er naast grijpt. “Wat als...Daar denk ik niet aan”, besluit Kompany. “Ik ben in mijn leven onderaan de ladder begonnen. Als ik telkens had gedacht aan alles wat verkeerd kon gaan, zou ik niet zoveel bereikt hebben. Zo denk ik dus niet. We zullen moeten knokken, maar we zijn ongeduldig voor die matchen.”