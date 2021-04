Verstopt op een toilet en toch ontdekt: vader van Haaland wilde in alle geheim naar Barcelona

Niets ontgaat de flitsende camera’s van de media, en al zeker niet als je onderhandelt over één van de meest begeerde voetbaltalenten van het moment. Dertig minuten lang zat Alf Inge Haaland op het toilet van de luchthaven van Barcelona om de pers te ontwijken, maar tevergeefs. En zo blijft het een grote vraag: aan wie verkoopt Borussia Dortmund de 20-jarige Erling Haaland?

Het leest als een scène uit een flauwe misdaadroman: Raiola en Haaland hadden een plan bedisseld om de pers te ontwijken. Mino Raiola, de makelaar van Haaland, zou volgens Spaanse sportsite AS eerst uit de luchthaven van Barcelona komen en zo alle camera’s weglokken. Dan kon papa Haaland onopgemerkt vertrekken. Wie dat fantastische plan verzon is niet duidelijk, maar dat doet er niet toe want dat plan viel meteen in het water: de twee werden samen gezien op de luchthaven en de geruchtenmolen vertrok meteen. “Haaland naar Barcelona!”, luidde het, maar niks was minder waar. Na een goed gesprek met kersverse Barcelona-voorzitter Laporta stapte het duo weer op het vliegtuig, deze keer naar Madrid.

Nog vijf kandidaten

Ook de twee ploegen uit Manchester én Chelsea zijn nog in de running voor het jonge talent. Barcelona kan dus ook nog, maar dat verkeert momenteel in een lastig parket door de slechte financiële situatie. Real Madrid kan dan weer wel geld neerleggen maar lijkt de pijlen eerder te richten op Kyllian Mbappé. Iedereen is dus nog in de running, de ene al wat meer dan de andere, maar wie kans wilt maken, zal 180 miljoen moeten neerleggen.