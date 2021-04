De stad Antwerpen laat beslag leggen op alle vastgoed van Sihame El Kaouakibi. Dat meldt VTM Nieuws, het nieuws is aan onze redactie bevestigd. Het stadsbestuur wil zo voorkomen dat El Kaouakibi haar eigendommen verkoopt.

“De stad heeft een schrijven gericht aan de curator van JJ House met de vraag om bewarende maatregelen te nemen en om de stad Antwerpen daar provisioneel bij aan te sluiten als belanghebbende partij”, aldus Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever.

Uit onderzoek van VTM Nieuws blijkt dat El Kaouakibi de voorbije vijf jaar voor bijna 2,5 miljoen euro aan vastgoed heeft gekocht. Het zou gaan om twee huizen in Antwerpen, in de Hazelarenstraat en Coebergerstraat, een villa in de Hovestraat in Edegem en twee aanpalende bouwgronden.

Later meer.