Al drieëntwintig jaar onschuldig in de dodencel: zelfs hardliners vragen vrijlating van Toforest Johnson

“Een onschuldig man zit in onze dodencel.” De eerste zin van het opiniestuk dat openbaar aanklager Bill Baxley uit Alabama onlangs liet publiceren in de Washington Post is er niet naast. “Zijn naam is Toforest Johnson, en we mogen hem niet terechtstellen. Zijn proces was zo verregaand gebrekkig, het bewijs zo dun, dat niemand zijn opsluiting zou mogen aanvaarden. Laat staan zijn executie.” Een juridische dwaling in vier bedrijven.