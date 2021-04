Primeur in ons land: man moet voor assisen verschijnen voor bedreigingen op Facebook

Voor het eerst moet in ons land een man voor assisen verschijnen voor bedreigingen die hij op Facebook geuit had. De 34-jarige man uit Flémalle wordt persmisdrijven, bedreiging en aanzetten tot haat ten laste gelegd. Dat melden Franstalige media.

Volgens de Grondwet in ons land zijn alleen de hoven van assisen bevoegd om feiten te behandelen die op sociale media gepleegd werden, die gekwalificeerd worden als persmisdrijven. In de praktijk worden ze doorgaans doorverwezen naar de correctionele rechtbanken, die zich niet zelden onbekwaam verklaren.

Maar het geval van een 34-jarige man uit Flémalles is het anders. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Luik heeft geoordeeld dat hij wel degelijk voor een assisenjury zal moeten verschijnen. Het proces mag hij thuis afwachten met een enkelband.

Verkrachting

De feiten waarvoor de man een veroordeling riskeert, dateren van oktober 2020. Hij had bij een op Facebook gedeeld artikel over een verkrachting geschreven dat het slachtoffer het zelf uitgelokt had door de manier waarop ze zich kleedde. Dat leidde tot flink wat geruzie op het sociale medium, en de dertiger werd steeds forser in zijn uitspraken en uitte ook bedreigingen.

De man begon over de moorden in Isla Vista in Californië, gepleegd door Elliot Rodger. Die Amerikaan had vrouwen gedood omdat ze hem afgewezen hadden en mannen die goed in de markt lagen omdat hij jaloers op hen was. Ook de dertiger uit Flémalles is een Incel, zo schreef hij. Leden van die beweging zijn vrouwenhaters, die alles wat verkeerd loopt in hun leven aan vrouwen toeschrijven.

Interpol

Het was Interpol dat de bedreigingen meldde aan de politie in ons land. Sindsdien zit de dertiger in de gevangenis omdat hij verdacht werd van het plannen van een aanslag. Voor het hof van assisen zal hij zich moeten verantwoorden voor persmisdrijven, aanzetten tot haat en het uiten van bedreigingen.