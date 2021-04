Twee Vlaamse journalisten strikken paus Franciscus voor interview

Twee Vlaamse journalisten hebben afgelopen maandag paus Franciscus geïnterviewd. Lieve Wouters en Koen Vlaeminck praatten bijna een uur met de paus voor de tweede editie van hun “Oh God!” magazine van Kerknet.be. Dat meldt Kerknet in een persbericht vrijdag.

Koen Vlaeminck, hoofdredacteur van “Oh God!”, was verbaasd toen het positief antwoord kwam op zijn vraag om een interview met Zijne Heiligheid. Afgelopen maandag vond het interview, na de nodige coronatesten en voorzorgen, plaats. Redactrice Lieve Wouters was onder de indruk. “Plotseling staat paus Franciscus voor je neus en even later zit je gemoedelijk met hem te praten en te lachen.”

Het volledige interview zal in de tweede editie van het magazine “Oh God!” in mei verschijnen.