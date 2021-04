Hein Vanhaezebrouck kijkt vol vertrouwen uit naar cruciaal drieluik van AA Gent: “Terugkeer van Ngadeu was belangrijk voor het team”

Gent - Voor AA Gent breken de weken van de waarheid aan. Er resten de Buffalo’s nog drie wedstrijden om een plaatsje af te dwingen in de top-acht én op deze manier alsnog een ticket te bemachtigen voor Play-off 2. Hein Vanhaezebrouck beseft dat zijn team geen steken meer mag laten vallen en toont veel respect voor Standard, de eerste tegenstander in die reeks van drie finales: “Ze beschikken over een ruime kern en hebben heel wat wisselopties. Maar het wordt zeker een gretige tegenstander die ook in Play-off 2 wil raken.”

Nee, Hein Vanhaezebrouck rekent er niet op dat de Rouches zondag - met de bekerfinale tegen RC Genk in gedachten - op het veld zullen stappen: “Ik las in elk geval nog nergens dat Standard minder gemotiveerd zou zijn voor het duel tegen ons. Zij spelen dan wel de bekerfinale maar niets garandeert hen dat ze die ook effectief winnen. Ze zullen dus ook alles op alles willen zetten om in PO2 te raken dus dit wordt ook voor hen een cruciale match.”

In de rangschikking staat AA Gent er iets beter voor en dat zorgt ervoor dat de Rouches zich evenmin puntenverlies kunnen permitteren: “Ze moeten inderdaad winnen om over ons te springen in het klassement. Zodat ze nog op twee paarden kunnen wedden om dat Europees ticket te halen. Wij staan er momenteel in de competitie dan wel iets beter voor maar zitten wel niet meer in de beker.”

“En ons programma is ook niet bepaald simpel. Onze spelers zijn zich dan ook goed bewust van het belang van de resterende wedstrijden maar daar heeft de groep geen probleem mee”, klinkt Vanhaezebrouck alvast zelfzeker. “Ik weet niet hoe Standard zondag voor de dag zal komen. Ze hebben enkele geblesseerden maar beschikken over een ruime kern. Ze hebben heel wat wisselopties. Maar het wordt zeker een gretige tegenstander die ook in Play-off 2 wil raken.”

HVH rekent dus op de winnaarsmentaliteit van zijn spelersgroep. En wil liever ook niet meer te veel terugkomen op die laatste competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge: “Na de match tegen Cercle hebben we kort onze mening gegeven. Ik kon wel drie uren nabeschouwen. Het was inderdaad niet goed maar de drie punten waren het belangrijkste. En eerder kregen we ook niet altijd de punten die we verdienden. Maar dit was inderdaad toch wel de zwakste match die ik zag sinds ik terug ben.”

“Ik denk dat onze spelersgroep mentaal klaar is voor deze drie laatste matchen. De terugkeer van Ngadeu betekende een boost voor het team want hij kan anderen op sleeptouw nemen. Het is belangrijk dat we hem nu opnieuw recupereren voor deze cruciale fase van het seizoen. Als sommige jongens het eens wat moeilijker hebben, kijk je naar je sterke mannen. Daarvoor is Ngadeu misschien wel de belangrijkste pion: hij kan jongens echt pushen en opnieuw doen geloven in zichzelf.”

Niklas Dorsch tankte vertrouwen bij Duitse beloften

Tijdens de recente interlandbreak moest Vanhaezebrouck zeven spelers missen op training: “Zij konden de voorbije dagen mondjesmaat terug aanpikken. Vandaag komen de laatste jongens terug. Ik heb voorlopig niet de indruk dat er jongens met blessures terugkeerden op de club. Maar je moet ook rekening houden met de belasting. Het is nu aan ons om af te wegen wie klaar is voor zondag en wie nog wat rust nodig heeft.”

Niklas Dorsch was één van de zeven Buffalo’s die door interlandverplichtingen afwezig was. De Duitse middenvelder oogste tijdens de groepsfase van EK voor beloften in Hongarije alvast veel lof: “Niklas speelde alles maar heeft gelukkig geen blessure opgelopen. Hij ondervond wel hinder door wedstrijdcontacten. Maar het blijft toch ook met hem afwachten. Hij zal vandaag voor het eerst meetrainen en dan zullen we zien hoe fit hij is.”

Dorsch in actie bij Duitsland Foto: AP

Opnieuw zorgen om Chakvetadze

Over Chakvetadze had Vanhaezebrouck dan weer minder fijn nieuws te melden: “Chakvetadze en De Bruyn kregen heel wat minuten tijdens onze oefenduels. ‘Chak’ moest uiteindelijk toch weer afhaken en kon gisteren pas opnieuw aansluiten bij de groep. Dus het blijft afwachten hoe ver hij nu al staat. De Bruyn maakt progressie maar kreeg toch ook te maken met een fysiek dipje. Nu gaat het opnieuw wat beter.”

“Arslanagic traint opnieuw mee en lijkt geen hinder meer te ondervinden van die hersenschudding. Maar zo’n serieuze impact op het hoofd, dat houdt vaak risico’s in. Ik ken heel wat specialisten die stellen dat je zulke spelers na zo’n blessure beter enkele maanden niet opstelt. Want je hebt inderdaad voorbeelden van spelers die na een hoofdblessure meerdere blessures oplopen, die gelinkt kunnen worden aan die impact. Dat is gelukkig maar een minderheid, de meeste spelers ondervinden geen hinder.”