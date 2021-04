PODCAST. Jarenlang ontliep cocaïnekoning Ridouan Taghi het gerecht, vandaag vraagt hij zelf om levenslang

Met ongekende veiligheidsmaatregelen ging maandag in de extra beveiligde Nederlandse rechtbank De Bunker het proces tegen cocaïnekoning Ridouan Taghi van start. De Nederlandse Taghi was jarenlang de meeste gezochte crimineel van Europa. Tot een van zijn vroegere handlangers hem aan de galg praatte, met dodelijke gevolgen voor zijn familie en zelfs zijn advocaat. Want “wie praat, die gaat”. Uiteindelijk werd hij toch gevat: één vuilnisbak bleek hem de das om te doen. Nu vraagt hij zelf om levenslang. Misdaadjournalisten Pieter Huyberechts en Cedric Lagast doen het hele verhaal uit de doeken in deze aflevering van de Podcast Stemmen van Assisen.