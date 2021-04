Vercauteren wacht nog op Hongla en kiest opnieuw voor De Wolf in doel

Frank Vercauteren blikte vrijdagmiddag vooruit op de belangrijke maandagmatch van Antwerp, waarin hij tegen ‘zijn’ Anderlecht Play-off 1 kan veiligstellen.

Eerst echter terug naar Sander Coopman, die donderdag uitviel en voor de tweede keer in hetzelfde seizoen zijn kruisbanden scheurde. Verschrikkelijk nieuws. “Het was een vrij pijnlijk moment ook”, zei Vercauteren. “Het was meteen duidelijk dat het heel ernstig was. Dat zag je aan zijn reactie. Spijtig genoeg kunnen we er niks meer aan veranderen. Hij heeft weer een lange revalidatie voor de boeg, maar we gaan hem zo goed mogelijk ondersteunen.”

Gelukkig voor Vercauteren zijn alle andere spelers wel fit, inclusief Gelin. Alleen over Hongla heeft hij nog geen zekerheid, want terwijl Seck, Beiranvand en Miyoshi al terug waren van hun nationale ploeg, was de Kameroener vrijdagochtend nergens te bespeuren. “Ik had een afspraak met hem om 10 uur, maar om 9.50 uur belde hij mij om te zeggen dat hij er niet geraakte. Hij zat nog in Parijs en moest de trein nog nemen. Dat is helaas niks nieuw. Als spelers terugkeren van interlands, weet je dat zulke dingen kunnen gebeuren. Hongla is dus nog een vraagteken.”

Een ander vraagteken kan weg. We vroegen ons af wie in doel zou staan nu Butez weer fit is en een tweede oefenmatch achter de rug heeft, maar Vercauteren is daar duidelijk over. De Wolf, die het goed deed tegen Club Brugge, blijft voorlopig nummer één. “We hebben drie goeie keepers. Maar op dit moment moet ik geen keuze maken, want het is simpel: wie goed speelt, blijft staan. De tijd van certitudes is voorbij. Als je drie à vier weken niet hebt kunnen spelen, moet je er maar voor zorgen dat je er terug inkomt.”

En dan de match zelf. Speciaal wordt het zeker. De kalendermakers kregen het voor mekaar dat Vercauteren, die begin dit seizoen ontslagen werd bij Anderlecht, nu met Antwerp tégen Anderlecht zijn ticket voor Play-off 1 kan boeken. Maar Vercauteren benadrukt steeds dat hem dat niets doet, net als het feit dat hij opnieuw oog in oog staat met Kompany. “Hoe zou ik mij daar bij moeten voelen? Ik ken andere mensen veel beter. We hebben elkaar al maanden niet meer gehoord. En waarom zou ik tegen Anderlecht nu liever winnen dan tegen een andere ploeg? Neen, ik win graag élke match. Het verleden is voorbij.”

