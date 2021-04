Philippe Clement opgelucht over blessure Noa Lang: “Afwachten voor Anderlecht”

Brugge - Club Brugge herneemt zaterdag de competitie op Kortrijk, en dat doet het zonder Noa Lang. De Nederlander was sowieso geschorst en liep tijdens de interlandbreak ook nog eens spierblessure op. Blauw-zwart hield collectief de adem in, maar de schade bleek gelukkig minder erg dan gevreesd. “Het is een vervelende blessure, maar de eerste signalen waren veel erger”, aldus Philippe Clement.

Een zware botsing met een ploegmaat zorgde ervoor dat Noa Lang bij Jong Oranje in tranen van het veld moest. De Nederlander verliet het EK U21 en ondertussen traint het Brugs goudklompje alweer individueel in het Belfius Basecamp, al zit buiten trainen er momenteel nog niet in. “Het is een vervelende spierblessure, want Noa heeft een zware bloeduitstorting in en rond zijn knie en quadriceps”, aldus Philippe Clement. “Bijna een week later gaat het al een pak beter.”

Foto: BELGAIMAGE

De fans hopen ongetwijfeld dat hun chouchou volgende week kan aantreden in het Astridpark, al wil Clement hem zeker niet forceren met het oog op PO1. Als Lang te vroeg terugkeert, is de kans op een nieuwe blessure reëel.

“Hij heeft het superprofessioneel aangepakt”



“Wanneer hij terugkeert? Het is afwachten voor de match op Anderlecht of eventueel de week erna. We moeten bekijken hoe snel het bloed van tussen zijn spieren verdwijnt. Of het nu Anderlecht of Waasland-Beveren is: de gezondheid is het belangrijkste. We werken elke dag keihard met de medische staf om net onder de grens van zijn belasting te blijven. En dan zien we wel. Ik wil nog eens benadrukken dat onze dokters fantastisch werk leveren: we hebben amper blessures, en geblesseerde jongens keren altijd binnen de prognose of zelfs sneller terug.”

Tussen de lijnen: Lang raakt normaliter altijd fit voor de start van Play-off 1 begin mei. Nochtans werd eerste gevreesd voor een maandenlange inactiviteit. “Kort na het incident had ik Noa al aan de lijn. Ook in de dagen daarna hadden we veel contact. Hij kwam met een bepaalde reputatie naar Club, maar ik moet zeggen dat hij dit toch super professioneel aangepakt heeft. Voor ons is het vervelend dat de diagnose gesteld wordt door een andere medische staf. Daarom heeft Noa ons altijd heel goed op de hoogte gehouden.”

Op KV Kortrijk was Lang sowieso geschorst. Zaterdag moet Club opnieuw aanknopen met een zege op het Guldensporenstadion na de nederlaag tegen Antwerp. De voorsprong op eerste achtervolger Antwerp telt nog steeds 16 punten. “De voorsprong maakt niet uit, zo lang we maar eerste blijven”, aldus Clement. “Ook met de strijd achter ons ben ik niet bezig. En voor de 34ste speeldag afgelopen is, tel ik niet. Maar dat weten jullie ondertussen (grijnst).”