Marc Brys (OHL) voor belangrijke wedstrijd tegen Genk: “Wij verdienen het om play-offs te spelen”

Op drie wedstrijden van het einde is Play-off 2 veruit het meest realistische scenario voor OHL, maar ook Play-off 1 of helemaal buiten de top acht vallen, is nog mogelijk. Maandag staan de Leuvenaars, zelf zesde, voor een belangrijk duel met nummer drie Genk. “Wij verdienen het om play-offs te spelen”, zegt Marc Brys.

Zoek maandag op uw tv-scherm niet naar Marc Brys op de Leuvense bank. De OHL-coach zit een wedstrijd schorsing uit na zijn uitsluiting tegen KV Mechelen. “Ik mag zelfs niet in de kleedkamer, maar goed: de regels zijn de regels en daar houd ik mij aan”, aldus Brys. Evenmin van de partij maandag tegen Genk is Mathieu Maertens, die sukkelt met de lies. ”Het gaat zeker nog enkele weken duren bij hem”, wist Brys te vertellen.

Yannick Aguemon zal er maandag vermoedelijk wél bijzijn, maar hij kon nog niet bij de groep aansluiten na de interlandbreak. “Hij komt vanavond pas terug en daarna moeten we nog wachten op zijn coronatest. Hopelijk kan hij zaterdag aansluiten.”

Vaclav Jemelka werd ziek tijdens zijn verblijf bij de Tsjechische nationale selectie, maar is inmiddels weer helemaal fit. Thibault Vlietinck is ook opnieuw inzetbaar, Josh Eppiah en Andy King zijn twijfelachtig.

In de heenwedstrijd in en tegen Genk raapte OHL een punt, maar het kreeg een overduidelijke strafschop niet toegewezen. Maandag revanche nemen dan maar? “Het lag niet aan Genk dat die penalty niet gefloten is. We doen nog volop mee voor de play-offs. Dat is een veel grotere motivator dan het nemen van revanche. Na het seizoen dat wij achter de rug hebben, verdienen wij het om play-offs te spelen. Dat moet nu dus de betrachting zijn”, besloot Brys. Of er nog meer mogelijk is dan Play-off 2 zal maandag duidelijk worden. Bij een overwinning nadert OHL tot op twee punten van Genk.