“We kunnen alles zien!”: vrouw politicus naakt op Zoom tijdens vergadering over coronadoden

Thuiswerken houdt soms risico’s in. Dat merkte een Zuid-Afrikaans parlementslid. Toen hij online een vergadering volgde, merkte een collega plots op: “We kunnen alles zien.” Pas toen besefte de man dat zijn vrouw naakt lag te zonnen. Nog net in het beeld van de camera.

Xolile Ndevu is lid van het Nationale Huis van Traditionele Leiders, een orgaan met 23 stamhoofden, koningen, koninginnen en leiders van gemeenschapsraden die de president adviseren over allerlei thema’s.

De Zoom-vergadering ging over het aantal coronadoden in Zuid-Afrika toen er plots een lachje op het gezicht van sommige deelnemers verscheen. Het onderwerp leende zich nochtans niet tot enig amusement. Maar toen besefte Ndevu dat alle ogen op zijn vrouw gericht waren. Meer bepaald op haar borsten. Ze lag immers te zonnen. Net in het beeld van de camera. Kort nadien stond ze zelfs recht en liep ze naar binnen. Zonder kleren aan.

Faith Muthambi, de voorzitter van de commissie, greep in. “Mensen achter je zijn niet fatsoenlijk gekleed, we kunnen alles zien. Alsjeblieft, heb je verteld dat je in een vergadering zit? Het is erg vervelend om te zien”, klinkt het.

Daarop sloegen Ndevu en zijn vrouw hun handen voor hun gezicht. “Dit is zo beschamend”, riep het parlementslid zijn vrouw toe. Die had blijkbaar gewoon niet beseft dat haar man in een vergadering zat. Het parlementslid beloofde voortaan voorzichtiger te zijn.