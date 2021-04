KVO-abonnees misnoegd door “magere compensaties” na coronaseizoen: “Ze verkopen gebakken lucht”

Heisa bij KV Oostende. Terwijl clubs als Anderlecht hun abonnees een jaar gratis laten verlengen na het coronaseizoen, moeten de KVO-fans een nieuw abonnement kopen. Weliswaar goedkoper en met compensaties zoals 15 euro op de drankkaart, maar veel supporters vinden dat onvoldoende. KVO reageert kalm: “We misliepen 3 miljoen door corona. Gratis abonnementen kunnen we niet geven, wel een interessant totaalpakket.”

Er kwam deze week een e-mail binnen op onze redactie. “Vinden jullie het normaal hoe KV Oostende zijn supporters behandelt? Ze zien ons als sponsors in plaats van abonnees. Dit seizoen betaalde ik 199 euro voor mijn abonnement en ik kon twee matchen bijwonen. Uitgerekend is dat dus 99,5 euro per wedstrijd. Nu kan ik mijn abonnement vernieuwen voor 174 euro en nog een hoop gebakken lucht erbij. Moeten wij ons daar zomaar bij neerleggen?”

Er zijn gelijkaardige berichten te vinden op Facebook en twitter. De kustclub maakte de abonnementen weliswaar goedkoper, maar voor velen voelt het nog alsof ze de volle pot betalen. De andere compensaties vinden ze magertjes en kosten de club ook niets. Eventuele play-offs zijn dit keer inbegrepen, je krijgt 15 euro op je drankkaart, je krijgt 15 vouchers om een vriend of familielid mee te brengen naar een match, je krijgt toegang tot een VIP-feest na een match, je krijgt een eenmalige korting bij enkele sponsors zoals Mediamarkt, je krijgt een membershipcard ter waarde van 25 euro... “Wat zijn we daar mee?”, klinkt het op twitter.

Peter Van Nuffel, voorzitter van supportersorganisatie Kustboys begrijpt de animo. “Het is ook binnen de supportersclubs een moeilijke discussie”, zegt hij. “Je hebt fans die de situatie begrijpen. Toen ze begin dit seizoen een abonnement kochten, hielden ze er rekening mee dat ze door corona weinig matchen zouden bijwonen. Zij vernieuwen hun abonnement nu om de club te steunen. Andere fans vinden dat ze recht hebben op een jaar gratis voetbal. Die mensen begrijp ik ook. KVO is niet de club met de rijkste supporters. Velen komen met een heel gezin en hebben dus vier abonnementen nodig. Om dat te betalen moeten ze een boterham minder eten. Daarvoor heb ik de club gewaarschuwd, maar het is moeilijk om een compensatieregeling te vinden die iedereen tevreden stemt.”

3 miljoen mislopen

Bij Anderlecht lukt dat blijkbaar wel met hun gratis beleid. “Ja, maar als je de rode cijfers van Anderlecht bekijkt, vraag ik me af wie daarvoor de kosten draagt”, vervolgt Van Nuffel. “Je moet ook realistisch zijn. De Amerikanen die KVO overnamen zijn hier niet om Sinterklaas te spelen. Ze willen winst maken en door corona liepen ze al heel veel geld mis. Terwijl het toch al een mooi seizoen was. Zonder de Amerikanen bestond Oostende misschien niet meer en dus is het misschien goed om in de compensaties een gulden middenweg te zoeken.”

Foto: RUDY DECLERCK

Dat is ook het standpunt van Oostende zelf. De club gaf 150.000 euro uit aan covid-tests en misliep 3 miljoen omdat het zonder publiek speelde. Het moet leefbaar blijven. “Liefst zouden we gratis abonnementen geven”, repliceerde KVO-woordvoerder Bram Keirsebilck op Facebook aan de ontevreden fans. “Dan is iedereen content, maar er zijn nu éénmaal economische wetmatigheden. Er was het inkomstenverlies van 3 miljoen en de nieuwe investeerders gooien niet zomaar met geld. Daarom probeerden we een interessant totaalpakket samen te stellen. Al is goed doen voor iedereen natuurlijk moeilijk. KVO wil wel de dialoog aangaan en bekijkt wat er nog mogelijk is om fans te compenseren.”

Veel hangt af van het seizoenseinde. Hoe hoger Oostende eindigt, hoe meer TV-geld. Dan kunnen de bierprijzen nog worden aangepast of zijn gratis uitmatchen misschien mogelijk. Vraag is of de misnoegde fans daarmee gesust zullen zijn.