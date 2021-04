De Waalse Sanda Dia heet Axel Leroy: vijf “peters” voor de rechter voor dood 21-jarige student tijdens schachtendoop

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée / Leuven / Edegem -

Vijf gewezen studenten aan een Luikse technische hogeschool staan voor de correctionele rechter voor de dood van de 21-jarige Axel Leroy tijdens diens schachtendoop in 2018. Volgens de wetsdokter is Axel in zijn braaksel gestikt. Dat hij die nacht misselijk werd, is geen wonder wanneer je weet hoeveel en welke alcoholische dranken hij tijdens die “rally” in amper twee uur tijd te verwerken kreeg. Het drama herinnert onvermijdelijk aan het overlijden van de 20-jarige ingenieursstudent Sanda Dia na zijn “doop”, ook in 2018.